Son Mühür - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında Uluderbent Mahallesi’nde uzun yıllardır sorun yaşanan içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı. Karayollarının altından geçtiği için ağır tonajlı araçların baskısıyla sık sık patlayan eski hat kullanım dışı bırakıldı.

Yeni projeyle birlikte 1.600 metrelik ana terfi hattı farklı bir güzergâhtan çift hat olarak döşeniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallede yaşanan arızaların ve su kesintilerinin son bulması planlanıyor.

“Mahallemizin kanayan yarasıydı”

Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüseyin Karakaya, mevcut hattın yaklaşık 40 yıldır karayolu altında bulunduğunu ve sürekli arızalara neden olduğunu belirtti. Sık sık yapılan onarımların hem yolun bozulmasına hem de ek maliyetlere yol açtığını ifade eden Karakaya, başlatılan çalışmanın mahalle için kalıcı çözüm olacağını söyledi.

“Artık kesinti yaşanmayacak”

Alaşehir MASKİ İlçe Şefi Gökhan Bayram ise karayolu altındaki hattın 35 yıldır patlaklarla gündeme geldiğini belirtti. Ağır tonajlı araç geçişleri nedeniyle sürekli arızalar yaşandığını kaydeden Bayram, 1.600 metrelik yeni ana terfi hattının tamamlanmasıyla birlikte Uluderbent Mahallesi’nde bu soruna bağlı su kesintilerinin sona ereceğini ifade etti. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak hattın mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.