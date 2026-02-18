Son Mühür- Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ, maliyet artışlarını ve artan zararları gerekçe göstererek şok bir karara imza attı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin kış dönemi sonuna kadar tamamen askıya alındığı duyuruldu. Bu kararla birlikte, tesiste görev yapan personelin büyük bir kısmının ücretsiz izne çıkarılacak olması hem çalışma hayatında hem de bölgenin ısınma ihtiyacında büyük bir kaosun kapısını araladı.

Binlerce vatandaş soğukta kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Alınan durdurma kararı sadece santral çalışanlarını değil, doğrudan on binlerce Somalıyı etkileyen bir boyuta ulaştı. Soma Bölgesel Isıtma Sistemi’nin (BIS) temel ısı kaynağının termik santral olması, ilçedeki ısınma altyapısını tamamen işlevsiz hale getirdi. Teknik olarak santralden gelecek ısıya bağımlı olan sistemin, üretim durduğu için çalıştırılamayacağı gerçeği, kışın en sert günlerinde vatandaşları mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu teknik bağımlılık nedeniyle sistemin çalıştırılmasının mümkün olmadığını kamuoyuna duyurdu.

Başkan Besim Dutlulu: "Bu karar insanlığa sığar mı?"

Gelişmeler üzerine kişisel bir açıklama da yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kararın zamanlamasına ve insani boyutuna dikkat çekerek sert tepki gösterdi. Ramazan ayına sadece bir gün kala ve kış koşullarının en ağır olduğu dönemde böyle bir adımın atılmasını "vicdansızlık" olarak nitelendiren Dutlulu, "Bu kadar insanı bu havada nasıl soğukta bıraktınız? Bu karar insanlığa sığar mı? Gerçekten inanamıyorum" ifadeleriyle kararı alan mekanizmayı eleştirdi.

"Hemşehrilerimiz sahipsiz değildir"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararın belediyenin yetki ve tasarrufu dışında alındığının altını çizerek, mağduriyetlerin giderilmesi için kriz masası oluşturulduğunu bildirdi. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten belediye yetkilileri, sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceğini vurguladı. Soma’da hiçbir vatandaşın sahipsiz bırakılmayacağını ifade eden Başkan Dutlulu, kararın sosyal ve toplumsal etkilerinin acilen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.