Manisa’da son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından doğada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir kuruduğu bilinen bir şelale yeniden akmaya başlarken, bölgede açan endemik bitkiler için uygulanan yüksek cezalar da yeniden gündeme geldi.

Spil Dağı Milli Parkı’nda kuruyan şelale yeniden akıyor

Manisa’da 1.517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı’nda uzun yıllardır kuruduğu bilinen şelale, son yağışların etkisiyle yeniden su tutarak akmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara dökülen su, bölgedeki doğal görünümü canlandırdı.

Manisa genelinde etkili olan yoğun yağışlar, Gediz Nehri’nin taşmasına, bağ alanları ile bazı yerleşim yerlerinin su altında kalmasına neden olurken, Spil Dağı’nda ise doğanın yeniden canlandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Eriyen kar sularıyla da beslenen şelalenin oluşturduğu manzaranın yaz aylarına doğru yeniden kaybolmasının beklendiği belirtildi.

Orman köşkleri ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor

Milli park sınırları içinde bulunan orman köşkleri de ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca açık olacak köşklerde konaklamak isteyenler, Milli Parklar aracılığıyla rezervasyon yaptırarak bölgede konaklayabiliyor.

Öte yandan köşklerin yakınında yer alan gölette oluşan obrukların kapatılması ve alanın yeniden su tutar hale getirilmesi için Devlet Su İşleri tarafından restorasyon çalışması yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından göletin ziyaretçiler için yeni bir dinlenme alanı haline getirilmesi hedefleniyor.

Endemik bitkiler çiçek açtı, cezası 699 bin 245 TL

Bölgede yağışların ardından yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı da etkili oldu. Zirve noktalarında görülen tipi, yüksek rakımlı alanları karla kaplarken, kardelen ve çiğdem gibi endemik bitkilerin çiçek açması doğaseverlere görsel zenginlik sundu.

Türkiye’nin önemli bitki çeşitliliği alanlarından biri olarak gösterilen Spil Dağı Milli Parkı’nda 593 bitki türü bulunuyor. Bu türlerin 78’ini yalnızca bölgede yetişen endemik bitkiler oluşturuyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kardelen ve çiğdem gibi türlere zarar veren veya koparan kişilere 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.