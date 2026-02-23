Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın kısa sürede büyüdü

Akhisar OSB’de bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, ilk olarak üretim bölümünde etkili oldu. Alevler kısa sürede fabrikanın çatısına sıçrayarak büyüdü ve yoğun duman sanayi bölgesinin farklı noktalarından görüldü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve çevre ilçelerden destek ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale edildi.

4 saatlik müdahale sonucu kontrol sağlandı

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olası yeniden alevlenmelerin önüne geçmek amacıyla soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.