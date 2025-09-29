Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, son haftalık periyotta Covid-19 vakalarının sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini açıklayarak, halk sağlığı için alınması gereken temel önlemler konusunda mühim ikazlarda bulundu. Doç. Dr. Boşnak, hastane polikliniklerine müracaat eden kişilerde artan sıklıkta yeni tip koronavirüs tespit ettiklerini, ancak hastaların büyük bir çoğunluğunun bu durumu mevsimsel grip veya basit bir soğuk algınlığı zannederek test yaptırmadan evlerine geri döndüğünü ifade etti.

Salgın, 'Sessiz yayılım' tehlikesiyle büyüyor

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte bireylerin kapalı ve kalabalık alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başlaması, virüsün toplum içindeki yayılım hızını direkt olarak etkiledi. Doç. Dr. Boşnak, "Halkın büyük bir kesimi hastalığı her ne kadar hafif semptomlarla atlatsa da, bu durum virüsün bulaştırıcılığını kesinlikle azaltmıyor. Tam aksine, hastalığının farkında olmayan pek çok vaka, virüsü hızlı bir şekilde taşımaya ve yaymaya devam ediyor," dedi. Bu durumun, toplumda 'sessiz bir yayılımın' artmasına ve salgın riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kapalı alanlar risk taşıyor: İhmal ağır sonuçlar doğurabilir

Kış mevsimine yaklaşırken özellikle toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi yetersiz havalandırmaya sahip kapalı mekanlarda virüs transfer riskinin katlandığının altını çizen Boşnak, temel koruyucu tedbirlerin tekrar gündeme gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Uzman, ateş, aşırı halsizlik, ve boğaz ağrısı gibi tipik belirtilerle gelen hastaların test yaptırmaktan kaçınmasının, salgının kontrolsüz bir şekilde ilerlemesine yol açtığını söyledi.

Doç. Dr. Boşnak, bu durumun özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan ve bağışıklığı zayıflamış yaşlı bireylerde hastalığın ağır seyretmesine neden olabileceği uyarısını yaptı. "Pandemi sürecini geride bıraktığımız yanılgısına düşsek de, Covid-19 halen günlük hayatımızın önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Aşıların güncellenmesi, maske takılması, titiz bir hijyen ve sosyal mesafe gibi en temel önlemlerin yeniden hatırlanması ve uygulanması, tüm toplumun sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir," diyerek vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti.