DSÖ, bu varyantın tipik COVID-19 belirtilerinden (sürekli öksürük, bitkinlik) farklı semptomlara sahip olduğunu duyurdu.

Antikorları Atlatan Yapı: Hastalık Şiddeti Aynı Kalabilir

Harley Street'te çalışan pratisyen hekim Dr. Kaywaan Khan'ın açıklamalarına göre, Stratus varyantının sivri proteininde, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan gelişen antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilecek bazı mutasyonlar bulunuyor. Bu durum, varyantın bağışıklık sistemini daha kolay atlatabileceğine işaret ediyor.

Ancak Dr. Khan, önemli bir not düşerek, Stratus'un hastalık, hastaneye yatış veya ölüm açısından önceki Omicron varyantlarından daha kötü görünmediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü ise (DSÖ) 25 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Frankenstein varyantını "gözlem altındaki varyantlar" listesine eklemişti.

Avrupa ve ABD'de Hızlı Tırmanış

Yeni varyant, özellikle Avrupa ve ABD'de hızla yayılıyor ve baskın tür haline geliyor.

Birleşik Krallık: İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) tarafından yayınlanan veriler, Stratus'un İngiltere genelinde hızla yayılarak baskın Covid varyantı haline geldiğini gösteriyor.

Fransa: Ülkede 15-21 Eylül haftasında, Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurularda bir önceki haftaya göre yüzde 37’lik ciddi bir artış kaydedildi.

ABD: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre XFG varyantı, ülkedeki Covid örneklerinin yüzde 14’ünü oluşturarak yayılımını sürdürüyor.