Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de ulaşım gündemi, Martı TAG’ın UKOME’ye dilekçe verme girişimi sonrası yeniden alevlendi. Söz konusu başvurunun ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın tepkisi kamuoyuna yansırken, planlanan eyleme izin verilmemesi üzerine oda yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. Taksici esnafı ve meslek örgütleri, Martı TAG uygulamasının İzmir’de hayata geçirilmesine karşı olduklarını vurgulayarak, süreci hukuki ve idari yollarla takip edeceklerini açıkladı.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir’in bu tür uygulamalara geçit vermeyeceğiz. Martı TAG, İstanbul’da ve diğer illerde yaptığı emek hırsızlığını İzmir’de de yapmak için gelmiş durumda. Ancak burasının İzmir olduğunu unutuyorlar. Burası İzmir, burası buna müsaade etmez. Geldikleri gibi giderler" dedi.

"EMEK HIRSIZLIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Martı TAG’ın İstanbul ve diğer illerde uyguladığı sistemin İzmir’de de hayata geçirilmek istendiğini belirterek, buna karşı duracaklarını söyleyen Özkan, "İzmir’in bu tür uygulamalara geçit vermeyeceğiz. Martı TAG, İstanbul’da ve diğer illerde yaptığı emek hırsızlığını İzmir’de de yapmak için gelmiş durumda. Ancak burasının İzmir olduğunu unutuyorlar. Burası İzmir, burası buna müsaade etmez. Geldikleri gibi giderler. Dilekçelerini verdiler. Sayın UKOME yetkililerinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu dilekçeyi değerlendirerek esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağına eminiz. İstanbul’da neyle karşılaştılarsa, İzmir’de de Büyükşehir Belediyesi’nce alınacak kararla aynı sonuçla karşılaşacaklarını düşünüyoruz. Bütün İzmir Şoförler Odası burada. Taksici esnafımız hiç merak etmesin, işinin ve ekmeğinin peşinde koşmaya devam etsin. Biz emek hırsızlarına İzmir’de geçit vermeyeceğiz” dedi.

"ESNAFIMIZ PROVAKASYONLARA KAPILMASIN"

İzmir Esnaf Sanatkarları Odası Ulaşımda Sorumlu Esnaf Birliği Başkan Vekili Necdet Heppekcan ise yaptığı açıklamada, sürecin bilinçli şekilde provokasyonlarla yönetilmek istendiğini savundu. Taksicilere sakin olmaları çağrısında bulunan Heppekcan, "Provokasyonlarla bizim haklılığımıza haksızlık algısı oluşturup kamuoyunda kendilerine taraftar toplamaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden taksici esnafımız ekmeğinin peşinde koşsun, sakin kalsın. Biz hakkımızı hukuk içinde savunmaya devam edeceğiz" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak taksici esnafının yanında olduklarını vurgulayan Heppekcan, “Ekmeğinin peşinde koşan, dürüst ve namuslu şoför esnafımızın yanındayız. Yapılanlar gelip geçici şovlardır. Adalet mutlaka yerini bulacaktır. 25 Haziran’daki dava sürecinde de sonucun belli olduğunu düşünüyoruz. Zamana oynuyorlar ama bunun sonu gelmiştir. Emek hırsızlığıyla mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.