Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Aniden ortaya çıkan meteorolojik oluşum, bölgedeki tekneler ve sahil hattında bulunan yurttaşlar tarafından fark edildi.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

Hortumun belirmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde hortumun dakikalar boyunca deniz üzerinde dönerek yükseldiği görülüyor. Hortumun geniş çaplı bir su sütunu oluşturduğu, zaman zaman güçlenerek etkisini artırdığı kaydedildi.

Kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti

Bölgedeki gözlemlere göre hortum, kıyıya doğru ilerlemeden deniz üzerinde yavaşça dağıldı. Kıyıda ya da çevrede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri meteorolojik olayın ani geliştiğini ancak kısa sürede etkisini yitirdiğini ifade etti.

Uzmanlar: Mevsim geçişlerinde hortumlara dikkat

Meteoroloji uzmanları, Akdeniz kıyılarında mevsim geçişlerinde benzer hortum oluşumlarının görülebileceğini, bu tür durumlarda kıyıdaki yurttaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.