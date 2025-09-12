Marmaray Yenikapı istasyonunda 12 Eylül Cuma günü saat 16.30’da bir yurttaşın tren raylarına atlayarak intihar ettiği resmen açıklandı. Olay sonrası Marmaray'ın resmi hesabından yapılan duyuruda, trenlerin tek hat üzerinden işletildiği ve seferlerin gecikmeli olarak düzenlendiği belirtildi. İntihar eden kişinin kimliği ve adı hakkında ise resmi makamlar tarafından bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Marmaray Yenikapı intiharında kimlik ve detaylar

Olay, İstanbul’da günlük ulaşımın en yoğun olduğu saatlerden birinde, Yenikapı Marmaray istasyonunda gerçekleşti. Raylara atlayan kişi hayatını kaybederken, olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri ile tren seferlerinde aksama yaşandı. Ancak, polis ve Marmaray yetkilileri intihar eden vatandaşın adı, yaşı veya kimlik bilgilerini kamuoyuna açıklamadı. Olayın nedeni ve şahsın yaşam öyküsüne dair de basına yansıyan detay bulunmuyor.

Resmi açıklama ve seferlerdeki durum

Kısa sürede sosyal medyada ve haber ajanslarında gündem olan bu intihar sonrası Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur.” Seferler, olay nedeniyle bir süre gecikmeli olarak sürdürüldü, istasyon kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden hizmete açıldı.

Olayın nedeni ve kamuoyuna yansıyanlar

Olayın nedenine, intihar eden kişinin yaşadığı herhangi bir toplumsal ya da kişisel probleme dair bir açıklama yapılmadı. Marmaray yönetimi ve emniyet yetkilileri, intihar vakalarında kişinin kimliğini ve özel yaşamına dair bilgilerini gizli tutmayı tercih ediyor. Şu ana kadar olayın nedeni, mağdurun adı veya intihar sebebiyle ilgili kamuoyuna açıklanmış detay bulunmuyor. Yenikapı’daki bu üzücü olayda hayatını kaybeden yurttaşın kimliği, resmi makamlar tarafından açıklanmadı ve neden intihar ettiğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı