İstanbul’da Marmaray’da yaşanan bir olay kamuoyunun dikkatini çekti. Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay anında istasyonda panik yaşandı ve Marmaray seferleri bir süre tek hat üzerinden gecikmeli olarak devam etti. Ardından tren işletmesi çift hatta yeniden döndü ve seferler normale döndü.

Olayın ardından intihar eden kişinin kimliğiyle ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak bazı haber kaynaklarında 26 yaşındaki D.M. isimli bir kadının raylara atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı. Emniyet ve Marmaray yetkilileri, intihar eden kişinin adını ve kişisel bilgilerini açıklamadı. Olayın nedeni ve şahsın yaşam öyküsüne dair de resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın Detayları

24 Ekim günü saat 15.25 sıralarında Marmaray Üsküdar istasyonunda bir kadın raylara atladı ve trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki D.M. isimli genç kadın, tren istasyona yaklaşırken raylara atladı. Olayın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri istasyona sevk edildi. Raylarda yapılan incelemelerin ardından seferler yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli sürdü ve sonrasında normale döndü.

Kimliği resmi olarak açıklanmayan kişi bir anda raylara atladı ve yaşamına son verdi. Emniyet ve sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Marmaray işletmesinden yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tek hatta sefer düzenlendiği belirtildi. Bir süre sonra ise seferler çift hatta normal seyrine döndü.

İstasyon ve Yolculuk Güvenliği

Olay sonrası Üsküdar istasyonunda yolcular ve istasyon personeli kısa süreli panik yaşadı. Yetkililer, tren yollarındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. İntihar vakasının ardından yolculuk trafiğinde kısa süreli aksaklık yaşandı, ancak saatler içinde Marmaray’daki yolculuk trafiği normale döndü.

İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında zaman zaman benzer olaylar yaşanabiliyor. Yetkililer, vatandaşlara hem psikolojik destek hem de ulaşımda güvenlik konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Durumu net olarak ortaya koyan emniyet açıklamasında, yaşamına son veren kişinin kimliği şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.