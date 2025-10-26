İstanbul’da akşam saatlerinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, sarsıntı saat 19.44’te Karadeniz’de, Ormanlı açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 11.2 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli sarsıntı İstanbul’un batı ilçelerinde ve çevre bölgelerde hissedildi.

26 Ekim akşamı saat 19.44’te İstanbul açıklarında meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ormanlı açıkları–Karadeniz (İstanbul) merkezli olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 11.2 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı kısa süreli olmasına rağmen İstanbul’un batı ilçelerinde ve Trakya kıyılarında hafif şekilde hissedildi.

İstanbul'de deprem: Merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD da aynı saatte Karadeniz’de bir sarsıntı tespit etti. Kurumun ön verilerine göre büyüklük 3.7 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Arnavutköy’ün kuzeyinde, Karadeniz açıklarında, 41.4802 enlem, 28.7117 boylam koordinatlarında bulunuyor.

Sarsıntı, İstanbul’da özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Silivri bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı kısa bir sarsıntı yaşadıklarını ve eşyaların hafifçe sallandığını bildirdi.

Kandilli Rasathanesi’nin sisteminde sarsıntı, “İlksel çözüm” olarak geçti. Bu tür veriler kısa sürede güncellenebiliyor. Uzmanlar, depremin Karadeniz açıklarında olması nedeniyle kara üzerindeki yapılarda etkisinin düşük olduğunu belirtiyor.

Şu ana kadar kentte herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. AFAD ekipleri de olumsuz bir durum tespit etmedi. Depremin ardından küçük artçı sarsıntıların yaşanması bekleniyor ancak riskli bir tablo oluşturmadığı ifade ediliyor.