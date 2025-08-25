Manisa’da korsan yolcu taşımacılığı ve işçi servislerine yönelik denetimlerde 375 araç ve sürücü kontrol edildi. 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda kurallara aykırı olduğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

16 sürücüye ceza, 7 araç trafikten men edildi

Denetimlerde kusurlu görülen 16 araç sürücüsüne toplam 105 bin 860 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç trafikten men edildi.

Geniş katılımlı denetim

Denetimler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Uygulamalara 21 ekip ve 41 personel katıldı. Şehir genelinde yapılan kontrollerin, korsan taşımacılıkla mücadele ve işçi servislerinde güvenliği sağlamak amacı taşıdığı belirtildi.

Emniyetten uyarı: Denetimler sürecek

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, korsan yolcu taşımacılığına ve işçi servislerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için kurallara uymayan araç ve sürücülere yönelik sıkı kontrollerin sürdürüleceği vurgulandı.