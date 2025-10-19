Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen feci kazada 44 yaşındaki Rasim Özdemir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Omurlar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 45 U 2324 plakalı traktörüyle Hacıyerli Sokağı’na gitmek üzere yola çıkan Rasim Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarına devrildi.

Traktörün altında kaldı!

Devrilmenin etkisiyle traktörün altında kalan Özdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rasim Özdemir, Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Salihli Cezaevi’nde memur olan Özdemir kurtarılamadı.