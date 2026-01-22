Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, atölye büyük çapta hasar gördü.

Alevler akşam saatlerinde yükseldi

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih Sanayi Sitesi içerisinde yer alan ve Ali Z.’ye ait olduğu öğrenilen marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyeden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, atölyeyi tamamen saran alevlere müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangın, çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölye kullanılamaz hale geldi

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde marangoz atölyesinin büyük ölçüde zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı raporun hazırlanacağını bildirdi.