Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa Basket), kendi sahasında oynadığı kritik maçta Merkezefendi Belediyesi Basket’i 88-79 mağlup ederek nefes aldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla hem moral buldu hem de sahasında sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Maça konuk ekip iyi başladı

Manisa Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Merkezefendi Belediyesi Basket, dış atışlardaki isabet oranıyla ilk çeyreği 24-23 önde tamamladı. İkinci periyotta da tempo üstünlüğünü koruyan Denizli temsilcisi, soyunma odasına 45-43’lük skor avantajıyla girdi.

Üçüncü periyotta Manisa Basket toparlandı

İlk yarıda savunmada zorlanan Manisa Basket, üçüncü çeyrekle birlikte oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle pota altında etkili olan yeşil-beyazlılar, 63-61’lik skorla son periyoda önde girdi. Taraftarının desteğini de arkasına alan Manisa temsilcisi, hücumda ritmini artırarak rakibine üstünlük kurdu.

Son çeyrekte kontrol Manisa’da

Final periyoduna daha agresif başlayan Manisa Basket, üç sayı çizgisi dışından bulduğu isabetlerle farkı açtı. Merkezefendi Basket’in geri dönüş çabalarına izin vermeyen ev sahibi ekip, maçın son bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmadan 88-79 galip ayrılarak parkede büyük sevinç yaşadı.

