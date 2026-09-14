Son Mühür / Kuru üzüm fiyatlarının açıklanmasının ardından fiyatı yetersiz bulduğunu belirten Becerikli, bir çiftçi çocuğu olduğunu vurgulayarak milletvekilleri hakkında yapılan haberlerin altına yorum yaptığını ifade etti.

Becerikli, söz konusu süreçte yalnızca Murat Baybatur hakkında değil, üç milletvekili için de yorum yaptığını belirterek, amacının üreticilerin yaşadığı sıkıntıya ve açıklanan üzüm fiyatına yönelik tepkisini dile getirmek olduğunu söyledi.

“Sesli Klavye Ekstra Bir Şey Yazmış”

Tepki çeken yorumun ortaya çıkışına ilişkin de açıklamada bulunan Becerikli, bir internet sitesindeki haberin altında “at yalanı, seveyim” ifadelerini kullandığını düşündüğünü, ancak yorumu sesli klavye aracılığıyla yazdığı için sistemin kendisinin farkında olmadığı başka bir ifadeyi de metne eklediğini belirtti.

Becerikli, ortaya çıkan ifadeyi kendisinin o şekilde yazmak istemediğini ve sonradan fark ettiğini dile getirdi.

“Vekilimden ve Bütün Manisa’dan Özür Diliyorum”

Yaşanan tartışmanın ardından açıklama yapan Becerikli, Murat Baybatur’dan açıkça özür diledi. Becerikli ayrıca, kullandığı ifadeler nedeniyle Manisa kamuoyundan da özür dilediğini belirtti.

Becerikli açıklamasında, bir çiftçi çocuğu olarak üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlara duyarlı olduğunu ve açıklanan fiyatı yetersiz bulduğu için tepki gösterdiğini ifade ederken, eleştirisini dile getirirken ortaya çıkan ifadeler nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

Becerikli, “Vekilimden özür diliyorum, bütün Manisa’dan özür diliyorum” diyerek tartışmaya neden olan yorum nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Becerikli’nin özür açıklamasıyla birlikte, Baybatur’a yönelik sosyal medya yorumu üzerinden başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşanırken, tarafların bundan sonraki süreçte konuya ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Öte yandan da Becerikli yeni parti Manisa il yönetiminden de istifa ettiğini duyurdu.