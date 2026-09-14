Geçtiğimiz günlerde AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un üzüm fiyatlarına ilişkin paylaşımının altına Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı ve Yeni Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Erol Becerikli tarafından yapılan küfürlü yorum kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Kanhan ve kadın kolları teşkilatı, Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı önünde bir araya geldi. Muhtarlık binasının önüne siyah çelenk bırakan teşkilat üyeleri, yapılan yoruma tepki gösterdi.

“Küfür ne eleştiridir ne ifade özgürlüğüdür”

Burada açıklama yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Kanhan, Nevin Erol Becerikli’nin Baybatur’a yönelik kullandığı ifadeleri şiddetle kınadıklarını belirtti. Kanhan, “Eleştiri demokratik bir haktır; ancak küfür ne eleştiridir ne ifade özgürlüğüdür. Hakaretin düşünce, seviyesizliğin siyaset, saldırganlığın ise demokrasi olarak sunulması asla kabul edilemez” dedi.

Söz konusu üslubun kadına, siyasete, demokrasiye ve temsil edilen makama yakışmadığını ifade eden Kanhan, seçilmiş bir muhtarın, milletvekili seçilmiş bir isme yönelik bu ifadeleri kullanmasının taşıdığı makamın sorumluluğuyla bağdaşmadığını söyledi.

“Seçilmiş olmak hakaret etme ayrıcalığı vermez”

Demokrasinin farklı düşüncelerin saygı çerçevesinde ifade edilmesi olduğunu vurgulayan Kanhan, siyasette eleştiri ve görüş ayrılığının doğal olduğunu ancak küfür ve hakaretin meşru görülemeyeceğini dile getirdi.

Kanhan, “Seçilmiş olmak hiç kimseye hakaret etme ayrıcalığı vermez. Aksine seçilmiş her kişi, kullandığı dile ve sergilediği tavra herkesten daha fazla özen göstermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasette ve toplumsal hayatta daha güçlü şekilde yer alması gerektiğine de dikkat çeken Kanhan, kadın kimliğinin yakışıksız bir üslupla yan yana getirilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Kanhan, “Kadının gücü, hakarette değil, nezaketinde, sağduyusunda ve ortaya koyduğu iradededir” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda Nevin Erol Becerikli’yi kamuoyu önünde özür dilemeye davet eden Kanhan, “Bu çirkin tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı açıkça ifade ediyorum” dedi.