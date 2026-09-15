Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla lenf kanserinin tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin önemli bilgiler aktardı. Dr. Çelik, erken teşhis ve doğru tedavi yaklaşımlarıyla hastalığın tamamen iyileştirilebileceğini vurguladı.

Sessiz ilerleyen belirtilere dikkat

Halk arasında "lenf kanseri" olarak bilinen lenfoma, öncelikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinin büyümesiyle ortaya çıkıyor. Hastalığın yalnızca yüzeysel alanlarla sınırlı kalmadığını belirten Dr. Mehmet Çelik, karın ve göğüs boşluğu gibi dışarıdan fark edilemeyen iç bölgelerdeki lenf bezelerinin de etkilenebileceğine dikkat çekti.

Kesin tanı için biyopsi şart

Hastalığın Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma şeklinde iki ana gruba ayrıldığını ifade eden Çelik, tanı ve evreleme süreçlerini şu sözlerle açıkladı:

"Lenfomada kesin tanıya ulaşmak için büyümüş olan lenf bezinin cerrahi olarak tamamen çıkarılması ve patolojik incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Hastalığın yayılımını ve evresini doğru tespit edebilmek adına Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve PET-CT görüntüleme teknolojilerinden yararlanıyoruz."

Doğru merkezde tam şifa sağlanabiliyor

Lenfomanın kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Çelik, uygun altyapıya sahip sağlık merkezlerinde yürütülen doğru tedavi protokolleri sayesinde hastalarda tam şifa elde edilebildiğini kaydetti.