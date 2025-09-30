Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Eymen Cuma yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi.

Hurda toplarken kuyuya düştü

Edinilen bilgiye göre Eymen Cuma, küçük kardeşiyle birlikte bölgede hurda topluyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çevrede bulunan su kuyusuna düşen genç, bir daha dışarı çıkamadı.

Kardeşi ailesine haber verdi

Ağabeyini göremeyen küçük kardeş, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası kuyudan çıkarılan Eymen Cuma’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Olayın kesin nedeni henüz bilinmezken, polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.