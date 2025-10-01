Son Mühür - Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, İkinci Mıntıka Mevkisi’nde uzun yıllardır çiftçilerin yaşadığı yol sorununu çözüme kavuşturuyor. Yaklaşık 4,5 kilometrelik yol, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) alınan izinlerin ardından asfaltlanmaya başlandı.

Ortak çalışmayla kalıcı çözüm

Turgutlu Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği sayesinde, üreticiler için büyük önem taşıyan İkinci Mıntıka Mevkisi yolunda asfaltlama çalışmaları hız kazandı.

Çalışmaları sahada yakından takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ve teknik ekipler eşlik etti.

Başkan Akın: “Çiftçimizin yanındayız”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, şunları söyledi: “Uzun zamandır ‘yedek beş’ olarak bilinen bu yolda çiftçilerimiz tarlalarına ve köylerine ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyordu. DSİ’den uzun süren izin alma süreci tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaklaşık 4,5 kilometrelik yolu asfaltlamaya başladık. Hedefimiz iki gün içinde yolu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Söz verdiğimiz gibi, halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada hizmet üretmeye ve yol sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu başta olmak üzere tüm ekibine ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El ele vererek çok güzel işlere imza atıyoruz.”