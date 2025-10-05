Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir şahıs, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini ve yanındaki kişiyi bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Saldırının, kadının kucağında bebeği varken gerçekleştiği öğrenildi.

Tartışma kısa sürede kanlı bitti

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir–Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kamyon şoförü Hüseyin Ö., tesadüfen karşılaştığı eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle istasyon marketine kaçan eski eşinin peşinden giren saldırgan, Fatma K.’yi defalarca bıçakladı.

Kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçakladı

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, kadının kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçak darbeleri indirdi. Çevredekilerin çığlıkları arasında yaşanan olayda istasyon çalışanları panikle marketin dışına kaçarken, bazı vatandaşların saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Fatma K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Dehşet anları, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Hüseyin Ö.’nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların ise panik içinde kaçıştığı görüldü.

Bazı vatandaşların ve market çalışanlarının saldırgana ürün fırlattığı, bunun üzerine Hüseyin Ö.’nün bir süreliğine saldırıyı bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Polis her yerde saldırganı arıyor

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Hüseyin Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ekipler, hem güvenlik kamerası görüntülerini hem de çevredeki tanık ifadelerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.