Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan yağış, can pazarına yol açtı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrilerek karşı şeride geçti ve otomobille çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza Kavaklıdere kavşağında meydana geldi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli–İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsmail Göksen (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kaza, savrulan kamyonetin devrilerek karşı şeride geçmesiyle ve Salihli istikametine ilerleyen 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, sürücü İsmail Göksen (39) ve yanında bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi intikal etti.

Üç kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Çoban (31) ve eşi Fatma Çoban (33) hafif yaralanırken, yolcu Dilek Cengiz'in (50) ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Cengiz’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yağış kazaya neden oldu

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi, kazanın temel nedeni olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, sürücüleri yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.