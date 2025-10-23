Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde başlatılan Robotik Kodlama kursları, çocukların mühendislik temellerini öğrenip analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine olanak tanıdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, çocukları teknolojiyle buluşturan Robotik Kodlama kurslarını hayata geçirdi. Çocukların çağın gerektirdiği dijital becerileri edinmesi amaçlandı.

Uygulamalı eğitimle üretken öğrenme

Robotik Kodlama derslerinde öğrenciler, temel mekanik sistemleri tanıyarak mühendisliğin ilk adımlarını attı. Dişli, aks ve bağlantı parçaları üzerinde uygulamalı çalışmalar yapan çocuklar, gerçek sistemlerin nasıl işlediğini deneyimledi.

Bu sayede öğrenciler, mantıksal düşünme, tasarım odaklı yaklaşım ve algoritmik planlama becerilerini kazandı. Kurs süresince robotik uygulamalar üzerinden motor ve sensör ilişkisi kavrandı, teknolojinin işleyiş mantığı anlaşıldı. Günlük yaşamda karşılaşılan sistemleri analiz etme ve mantık yürütme yeteneği geliştirildi.

Geleceğin yenilikçi bireyleri yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve eğitim odaklı projeleri kapsamında düzenlenen kurslar, çocukların yaratıcılığını, el becerilerini ve özgün düşünme kapasitelerini artırmayı hedef aldı. Teknolojiyle üretimin önemine dikkat çekilen eğitimlerde, geleceğin yenilikçi, araştıran ve üreten bireylerinin yetişmesine katkı sağlandı.