Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, bugün hayatını kaybetti. Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Emine Güven, Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Manisa CHP’yi Yasa Boğdu

Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven’in vefatı, partide büyük üzüntü yarattı. Kanserle verdiği mücadele uzun süredir devam eden Güven, yakınları ve partililer tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Güven için Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Emine Güven, Yeni Mezarlık’ta dualar eşliğinde toprağa verildi. Tören sırasında partililer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. CHP camiası, Güven’in vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı.