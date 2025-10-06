Son Mühür - Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, kuruluşunun 60. yılını düzenlenen özel gecede kutladı. Etkinliğe katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, odalara desteklerinin süreceğini belirtti.

Emek, gelenek ve sanatın 60 yıllık hikayesi

Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya’nın da katıldığı gecede birlik, dayanışma ve mesleki onur vurgusu öne çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Kaya, “Bugün burada sadece bir yıldönümünü değil, emeğin, geleneğin ve sanatın 60 yıllık hikayesini kutluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her zaman odalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kaya, konuşmasında ayrıca rahmetli Ferdi Zeyrek ve oda mensubu İlyas Alkan’ı anarak, “Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Birlikte büyüyen bir camiayız”

Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin ise konuşmasında, “1965 yılında Ali Galip Yelkenci ile başlayan bu yolculuk, bugün 60. yılına ulaştı. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamızın geçmişine sahip çıkarken, geleceğe de umutla bakıyoruz” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen oda başkanlarını da selamlayan Şahin, gecenin sponsor desteğiyle hazırlanan çekilişler ve etkinliklerle renkleneceğini belirtti.

Plaket takdimiyle geceye anlamlı kapanış

Etkinliğin sonunda Oda Başkanı Adem Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Katılımcılar, müzik ve dayanışma dolu gecede 60. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.