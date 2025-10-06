Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Atatürk Kent Parkı’nda minikler ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli etkinlikler düzenledi. Parkta kurulan dev ekranda yapılan film gösterimi büyük ilgi görürken, sokak hayvanlarının sahiplenilmesini teşvik eden “Yeter ki Sahiplen!” kampanyası da farkındalık yarattı.

Hayvanseverlere film, ikram ve hediyeli çekiliş

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta çocuklara ve ailelerine kek ile meyve suyu ikram edildi, hayvansever vatandaşlara mama paketleri dağıtıldı. Katılımcılara numaralar verilerek yapılan çekilişte çeşitli hediyeler sahiplerini buldu.

Etkinlik alanında Yunusemre Hayvan Koruma Derneği, Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) ve Sarıgöl Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de hediyelik eşyaların yer aldığı stantlarıyla yer aldı.

“Hayvanseverlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Etkinliğe katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu anlamlı organizasyonda hayvanseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Sevginin de acının da dili evrensel”

Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, “Hayvanlarla aynı dili konuşmuyoruz ama duygularımız ortak. Sevildiklerinde mutlu oluyor, kötü muamele karşısında acı çekiyorlar. Onların da yaşam hakkına saygı duymalıyız” diye konuştu.

“Hayvanlar için ayaktayız”

HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirler, hayvan hakları yasalarına ilişkin bilgiler vererek, “Biz onların yaşam hakkı için ayaktayız, direniyoruz. Umuyoruz ki bir gün gerçekten kutlanacak bir Hayvanları Koruma Günü yaşayacağız” ifadelerini kullandı.