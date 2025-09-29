Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, İzmir-İstanbul karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince felaket yaşandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Y.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, bu sırada ilerleyen Ö.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak M.Ş. idaresindeki araca ve ardından iki araca daha çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonucu M.Ş. yönetimindeki araçta büyük hasar oluştu. Sürücü M.Ş. olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan F.Ş. ile diğer araç sürücüsü Y.F. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Hayatını kaybeden M.Ş.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, yolun kısa süreliğine trafiğe kapandığını ve kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.