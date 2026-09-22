Son Mühür- SPK'nın el konulan yedi portföy şirketinin yönettiği 131 fonun tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya uztmasının ardından bu kez, 'tasfiye havuzu' için kolları sıvadığı öğrenildi.

Fonların yaklaşık 18 milyar doları bulan varlıkları tek bir havuzda toplanarak yatırımcıların alacaklarının ödenmesi konusunda bir çalışma yapılabileceği belirtiliyor.

Tasfiyesine karar verilen fonlarda yaklaşık 350 bin fon mağduru bulunduğu tahmin ediliyor.

Fon mağduru olan kişilerin paralarına ne zaman ve ne miktar kavuşabilecekleri konusunda kafalar hala karışık.

200 kilometre hızla giden bir tren gibi...



Bloomberg Tv'ye konuşan Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, ''200 kilometre hızla giden trene rayların yanına gelip birden dur demek kolay değil'' hatırlatmasında bulunarak, SPK'nın tasfiye sürecinin uzayabileceğine ve yeni ek önlemlerin gelebileceğine dikkat çekti.



Son 5 yılda para kazananlar...



Osmanlı Portföy CEO'su Mehmet Gerz ise fonlarda son beş yılda işlem yapıp para kazanan herkesin inceleme altına alınmadı gerektiğini savundu.

“Bu son kalanların kayıpları çok sert, çok derin olacak; yüzde 90, yüzde 100’e yakın kayıplar olacak'' vurgusunda bulunan Gerz,

''Bu Ponzi sistemlerinden önceden çıkanlar, güzel kârlarla aslında bu son her şeyini kaybedenlerin parasını almış çıkmış oluyorlar.

Dolayısıyla bence bu 131 fonun son 2, 3, 5 yıldaki bütün giriş çıkışlarına bakılarak edilen bütün kârların tasfiye havuzuna getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Önceden çıkanlar, o aldıkları fahiş kârlar var ya, onlar gerçek kârlar değildi. Onlar, şu anda çok ciddi zarar edenlerin parasını alıp çıktılar. Ponzi budur zaten!” hatırlatmasında bulundu.