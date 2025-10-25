Manisa’nın Kula ilçesinde kavşaktan karşıya geçmek isteyen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavşakta feci çarpışma

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Körez Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Yılmaz (50) yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Uşak istikametine seyir halinde olan M.F.K. (27) idaresindeki 45 ALV 324 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İbrahim Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kavşakta meydana gelen çarpışma, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kavşaktan geçmeye çalıştığı, otomobilin ise hızla geldiği ve çarpışmanın ardından sürücünün savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Yetkililer, kamera görüntülerinin soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

Trafik akışı tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araç geçişi tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Soruşturma başlatıldı, sürücü gözaltında

Kaza sonrası otomobil sürücüsü M.F.K., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.