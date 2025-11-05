Son Mühür- Ölüm haberi sonrası Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ferdi Zeyrek sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Besim Dutlulu oturmuştu.

Sosyal medyada Dutlulu dönemini hedef alan ve ''Ferdi Başkanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne rant ekibi çöktü'' iddiasını gündeme getiren paylaşımın ardından Başkan Dutlulu sessizliğini bozdu.

Asılsız iftiralarla karşı karşıyayız...



''Şu ortamda hiç bir bürokrat veya siyasetçi hırsızlık yapmaya cesaret edemez. Zaten bizim belediyede de bir kuruş suistimal yok.'' diyen Besim Dutlulu,

''Ama Ferdi Başkan hayattayken görevden alacağı “rant çetesi”ne ben müdahale edip görevden uzaklaştırdığım için bu kişilerin asılsız iftiraları ile karşı karşıyayız.'' hatırlatmasında bulundu.



Daha önce de telefon için demişlerdi...



''Önce 4 adet telefon alındı diye enteresan bir haber yapıldı. Sonra 30 milyona yapılmış hemşeri dernekleri, festivaller için sahne ışık ve ses sistemleri içeren ihalenin haberi yapıldı.'' diyen Başkan Dutlulu,

''Aslında ihale 30 milyonluktu ama bu ihaleden sadece 7 milyon harcanmıştı ve hiç bir suistimal yoktu. Sonra Ferdi başkanımız zamanında da bahsedilen kayıp 20 telefon haberi bu sefer iPhone 17 şeklinde değiştirilerek gene servis edildi ki bu da kasıtlı ve yanlış bir haberdi.'' vurgusunda bulundu.



O bürokratı hemen görevden aldım...



''Aslında hikayelerin temelinde Ferdi başkanın cenazesinin olduğu gün apar topar verilmeye çalışılmış bir fabrika ruhsatı ve karşılığında istenen 30 milyon danışmanlık parası vardı. Ruhsatı iptal ettirdim, bu işi yaptığı iddia edilen bürokratı görevden aldım'' diyen Başkan Dutlulu,

''Sonrasında o fabrika sayın cumhurbaşkanı tarafından endüstri bölgesi ilan edildi. Aynı bu olayda olduğu gibi hiç bir olayda kamu kaynaklarının israfına ve haksız kişisel zenginleşmelere müsaade etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Bu tarz saldırılar bizleri korkutamaz.'' mesajı verdi.