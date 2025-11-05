Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda ülkenin öncelikli gündemleri olan terörle mücadele, bütçe projeksiyonları ve iç siyasi gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlı ve emin adımlarla ilerlediğini belirterek, son dönemdeki gelişmelerle "yeni bir kavşağa" ulaşıldığını resmen ilan etti.

Erdoğan, bu kritik ilerlemede başta şahsının "kararlı ve dirayetli tutumu" olmak üzere, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "cesur ve ufuk açıcı katkıları" ile devlet kurumlarının olağanüstü gayretlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisinin, ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaası olduğunu kesin bir dille belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye; huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir," diyerek hedefin sadece güvenlik değil, topyekûn refah olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, FETÖ’cü zihniyetin oyunlarını deşifre etme noktasında gösterdiği duruş nedeniyle Devlet Bahçeli'ye özel olarak teşekkürlerini iletti.

Bütçe hedefleri ve ekonomik projeksiyonlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin mali disiplinine dair önemli verileri de paylaştı. Yaklaşan mali yıla ilişkin konuşan Erdoğan, 2026 yılı bütçesi için çarpıcı rakamlar sundu. Buna göre, önümüzdeki yıl devletin toplam giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira olacağını, buna karşın gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira seviyesinde hesaplandığını açıkladı. Bu projeksiyonlar, hükümetin orta vadede izleyeceği ekonomik politikaların çerçevesini çizmesi açısından büyük önem taşıyor.

Muhalefet liderine yönelik sert eleştiriler

Gündeminde yerel siyaset de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, Özel'in CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda yeterli performansı sergileyemediğini ve özellikle ülkenin güvenliği ve dış politika gibi hayati konularda "yerli ve milli bir duruş" sergileyemediğini iddia etti. Siyasi tutumundaki istikrarsızlığa dikkat çeken Erdoğan, metaforik bir dille, "Siyaset otobanında bu kadar sık şerit değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle devam ederse, CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır," uyarısında bulundu.

Terörle mücadelede yeni aşama ve kucaklaşma vurgusu

Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda son iki haftada kaydedilen somut ilerlemelere değinen Erdoğan, özellikle DEM Parti İmralı Heyeti ile gerçekleştirilen "çok yapıcı görüşmeyi" hatırlattı. Bu görüşmelerin süreci yeni bir boyuta taşıdığını belirterek, terörsüzlüğün muktedir ve muzaffer bir Türkiye'nin en büyük nişanesi olacağını söyledi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye; ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir," sözleriyle sürecin sadece operasyonel değil, toplumsal bir bütünleşme vizyonunu da kapsadığını ifade etti. Bu hassas süreci sabote etmeye yönelik her türlü girişime karşı Cumhur İttifakı olarak prim vermeyeceklerinin altını çizdi.

Casusluk soruşturmasına gönderme

Erdoğan, konuşmasının devamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini hedef alan ağır ithamlarda bulundu. Mevcut İBB yönetimini, hizmet yerine ihanet şebekesi gibi hareket etmekle suçlayan Cumhurbaşkanı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi adeta haraca bağladılar. Milyarlarca lirayı sadece siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler. Bu da yetmedi; maalesef yabancı istihbarat örgütleriyle dahi iş tutmaktan çekinmediler," sözleriyle eleştirilerinin dozunu artırdı. Erdoğan, bu tür bir zihniyete, ülkenin hasımlarıyla iş birliği yapan bu ihanet şebekesine karşı kararlılıkla ayakta durduklarını ve aynı zamanda millete hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı.