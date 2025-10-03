İngiltere’nin Manchester kentinde, Yom Kippur günü bir sinagoga yapılan saldırı tüm dünya gündemini sarsıyor. Olayda adı öne çıkan Jihad Al-Shamie’nin kimliği ve saldırının arkasındaki nedenler merak ediliyor. Kamuoyu, saldırganın hayatına ve geçmişine dair ayrıntıları araştırıyor.

Jihad Al-Shamie kimdir? Manchester’daki sinagog saldırısının ardındaki gerçekler

Jihad Al-Shamie 35 yaşında, Suriye kökenli bir İngiliz vatandaşı olarak Manchester’ın Prestwich semtinde yaşıyor. Al-Shamie, 2006’da henüz 16 yaşındayken İngiliz vatandaşlığı aldı. Komşuları onu genellikle yalnız ve sosyal ilişkileri sınırlı biri olarak tanımlıyor. Vücut geliştirmeye ilgisi olan Al-Shamie'nin, evinin garajında düzenli ağırlık çalıştığı belirtiliyor. Kimi günler Suriye’ye özgü geleneksel kıyafetler giyiyor, kimi günlerde ise Batılı tarzda giyinmeyi tercih ediyor. Garajında bebek bakımı yaptığı ve sıklıkla tek başına vakit geçirdiği biliniyor.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

2 Ekim sabahında, Manchester’ın Crumpsall bölgesindeki Heaton Park Sinagogu önünde, araçlı ve bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Al-Shamie önce arabasını sinagogun kapılarına sürdü; ardından çevredeki insanlara bıçakla saldırdı. Sinagogun güvenlik görevlileri ve cemaat üyeleri, saldırganın içeriye girmesini engelledi. Polis ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. Saldırganın üzerinde sahte bir intihar yeleği olduğu tespit edildi ve polis kısa sürede ateş ederek onu etkisiz hale getirdi. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardındaki motivasyon

Saldırının Yahudilerin en kutsal günlerinden Yom Kippur’da yapılması, olayın rastgele değil, planlı bir girişim olduğunu düşündürüyor. Yetkililer henüz kesin sebebe ulaşmasa da, saldırganın radikalleşme süreci ve olası bağlantıları araştırılıyor. Jihad Al-Shamie’nin “Prevent” terör programında yer almadığı ve daha önce polisin radarına girmediği açıklandı. Güvenlik uzmanları, saldırıya dair ideolojik motivasyonları ve sosyal çevreyi mercek altına aldı.

Ailenin ve çevrenin tepkisi

Al-Shamie ailesi saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ve yapılanları kesin bir dille kınadıklarını açıkladı. Babası Faraj Al-Shamie, kamuoyuna yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğundan tamamen uzak olduklarını dile getirdi ve mağdur ailelere başsağlığı mesajı gönderdi. Komşular ise Al-Shamie hakkında şaşkınlıklarını ifade ediyor; bölgede sakin ve herhangi bir problem çıkarmayan biri olarak biliniyor.

Soruşturma ve polis operasyonları

Polis, saldırı bağlantısı bulunduğu belirtilen iki erkek ve bir kadını gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Manchester’ın iki farklı bölgesinde ev aramaları yapıldı. Saldırıya ilişkin detaylar, saldırganın geçmişi ve olası ilişkileri üzerine derinlemesine inceleme sürüyor. İçişleri Bakanı, saldırganın ismi ve kökenine dikkat çekerek, olayın toplumsal sonuçlarını vurguladı.

Bu olay İngiltere’de toplumsal güvenliği ve dini mekânların korunmasını bir kez daha gündeme getiriyor. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve hem yerel hem ulusal düzeyde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.