Vedat Başaran, 1963 yılında Yugoslavya’nın Novipazar (Yenipazar) kentinde dünyaya geldi. Ailesi göçmen kökenli olan Başaran, çocukluk yıllarını Türkiye’de geçirdi. Türk gastronomisinin öncülerinden biri olarak bilinen Vedat Başaran, hem Türkiye’de hem de yurtdışında saygın aşçılık eğitimleri aldı. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. Ardından Londra’da İkram ve Catering Hizmetleri üzerine master yaptı ve City and Guilds diploması aldı.

Vedat Başaran Kimdir? Modern Türk Mutfağının Öncüsü

Başaran’ın kariyerine ilk adımı Londra’daki çeşitli prestijli restoranlarda aşçı olarak başladı. Türkiye’ye döndüğünde Dr. Tuğrul Şavkay ve Çelik Gülersoy ile birlikte TURİNG Derneği’nde çalıştı. 1990’da, Çırağan Palace Kempinski’nin kuruluş ekibinde yer aldı ve burada genel müdür yardımcılığı pozisyonuna yükseldi. Bu görev süresince Türk mutfağının modernleşme sürecinde önemli katkılar sundu.

Vedat Başaran, 1997 yılında İstanbul’da Feriye Lokantası’nı açtı ve burada hem yönetici hem de baş aşçı olarak fark yaratmaya devam etti. Feriye Lokantası, Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel tariflerini modern sunumlarla birleştiren yenilikçi bir marka haline geldi. Ayrıca, Topkapı Sarayı’ndaki Karakol Restaurant’ın da kurucusudur.

Başaran, Türk ve Osmanlı mutfağı üzerine yaptığı araştırmalarla, unutulmuş pek çok tarifin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Osmanlıca yemek kitaplarını günümüz Türkçesine çevirdi ve bu çalışmalarını; makaleler, kitaplar ve üniversite işbirlikleriyle destekledi. Uluslararası şeflerle çeşitli projelere imza attı, dünyanın dört bir yanında Türk mutfağını tanıtan etkinliklerde yer aldı.

Bugün Vedat Başaran, NAR Gourmet’in yönetim kurulunda yer alıyor ve YESAM (Yemek Sanatları Merkezi) başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda, modern Türk mutfağı ile ilgili danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. Gastronomiye olan katkıları ve özgün vizyonu sayesinde kendi alanında otorite kabul edilen bir isim olarak öne çıkıyor.