Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce tutuklanan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ait iddialarla ilgili olarak yürütülen kapsamlı soruşturma genişliyor. 'Rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' suçlamalarını içeren soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri, altı farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu geniş çaplı operasyon neticesinde, aralarında eski bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Başkanlık dönemi mercek altında

Manavgat Belediyesi'nin eski Başkanı Şükrü Sözen’in görev süresi boyunca gerçekleştiği öne sürülen mali usulsüzlükler ve yasa dışı faaliyetler, adli makamlarca titizlikle inceleniyor. Soruşturma, özellikle kamu ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları, rüşvet alışverişleri ve görevini kötüye kullanma eylemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Yürütülen bu kapsamlı çalışmada, Manavgat Belediyesi’nin yanı sıra, çeşitli kişi ve kurumlarla ilişkili olduğu düşünülen şüphelilerin faaliyetleri takip edildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski başkan yardımcısı da var

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Manavgat merkezli başlatılan soruşturma Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin de dâhil olduğu altı ile yayıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, suç örgütü üyesi olduğu ve adı geçen yolsuzluklara karıştığı iddia edilen 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar listesinde eski belediye başkan yardımcısı B.Ö. ile birlikte N.Ö., A.D., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. isimli şahıslar bulunuyor.

Şüpheliler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanmak üzere getirilirken, operasyonun soruşturmanın derinleştirilmesi ve suç ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Yetkililer, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceğini ve süreçle ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağını kaydetti. Bu operasyon, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukla mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.