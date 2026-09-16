Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Malatya TOKİ konut teslimi, iki ay içinde toplam 5 bin 713 konut, 1.422 dükkan, 387 ofis ve 4 fırını hak sahiplerine ulaştırıyor. İlk anahtarların kapıları açması için geri sayım nihayet bitti.

Çekiç sesleri dindi. Depremzede ailelerin güvenli yuvalarına kavuşması için hazırlanan takvim, ilçe ilçe ve parsel parsel işlemeye başlıyor.

Malatya TOKİ anahtar teslimi ne zaman başlayacak?

Malatya'da TOKİ anahtar teslimleri, 17 Eylül 2026 Perşembe günü Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki Merkez 4.1 Etabı ile resmen başlıyor.

İlk etapta tamamlanan 465 konut, 390 dükkan ve 130 ofis sahipleriyle buluşurken, hemen ardından 28 Eylül'de Merkez 20. Bölge devreye giriyor. İsmetiye, Dabakhane ve İskender mahallelerini içine alan bu geniş projede 1.312 aile daha sağlam çatılar altına kavuşuyor.

Hangi mahallede kaç konut ne zaman teslim edilecek?

Eylül sonundan ekim ayının bitimine kadar sürecek teslim maratonunda, İkizce'den Bostanbaşı'na uzanan tüm bölgelerin dağıtım günleri kesinleşti.

Bölge ve Mahalle Bağımsız Bölüm Sayısı Teslim Başlangıç Tarihi Battalgazi Niyazi Mısri (Merkez 4.1) 465 Konut, 390 Dükkan, 130 Ofis 17 Eylül 2026 Battalgazi & Yeşilyurt (Merkez 20. Bölge) 1.312 Konut, 404 Dükkan, 4 Fırın 28 Eylül 2026 Yeşilyurt İkizce (3. Bölge 2. ve 18. Etap) 1.215 Konut, 31 Dükkan 1 Ekim 2026 Battalgazi Saray Mahallesi (Merkez 2) 583 Konut, 380 Dükkan, 257 Ofis 9 Ekim 2026 Yeşilyurt İkizce (3. Bölge 4. ve 5. Etap) 1.131 Konut, 200 Dükkan 15 Ekim 2026 Bostanbaşı ve Çilesiz (Merkez 54, 55, 32) 590 Konut, 17 Dükkan 25 Ekim 2026 Yeşilyurt Yakınca (Merkez 52 ve 53) 417 Konut 30 Ekim 2026

Yaralar hızla sarılıyor. Yeşilyurt İkizce bölgesindeki etaplarda ekim ayı ortasına kadar 2 bin 300'ü aşkın bağımsız bölüm sahiplerini bekliyor.

Konut tesliminde süreç nasıl işleyecek ve şartlar neler?

Hak sahipleri, kendilerine duyurulan randevu gününde kimlik belgeleri ve gerekli evraklarla birlikte şantiyelerdeki teslim ofislerine bizzat müracaat ediyor. Sürecin takibi ve blok bazlı detaylı listeler toki.gov.tr portalı üzerinden vatandaşların incelemesine açılıyor.

Yuvalar şenleniyor. Müşavir firma görevlileri eşliğinde dairelerini gezen vatandaşlar, mahal listesine göre daire içi kontrollerini tamamlayıp anahtar teslim tutanağını imzalayarak yeni yaşamlarına ilk adımı atıyor.