İnternet aramalarında patlama yapan Alp Kırşan'ın eşi Zeynep Dörtkardeşler, hem podyumlardan setlere uzanan başarılı kariyeri hem de genç yaşta bıraktığı izlerle yeniden merak konusu haline geldi. İzmir sahalarından ekranların sevilen dizilerine uzanan renkli biyografi, sinemaseverlerin hafızasını tazeliyor.

Geçmiş defterler açıldı. Bir dönemin gözde dizilerinde canlandırdığı rollerle alkış toplayan tescilli güzelin hayat hikayesi, televizyon izleyicisi tarafından yoğun biçimde taranıyor.

Zeynep Dörtkardeşler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Zeynep Dörtkardeşler, 26 Ağustos 1989 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen 37 yaşında eski bir model, voleybolcu ve televizyon oyuncusu olarak tanınıyor.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski futbolcularından Ahmet Dörtkardeşler ile bankacı Neşe Dörtkardeşler'in tek çocuğu olan başarılı isim, yeşil sahalarla erken yaşta tanıştı. Gençlik yıllarında Karşıyaka bünyesinde tam 7 yıl lisanslı voleybol oynayan tescilli güzel, lisede grafik tasarım, üniversitede ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi eğitimini tamamladı.

Biyografi Detayı Bilgi ve Kariyer Özeti Doğum Tarihi ve Yaşı 26 Ağustos 1989 (37 Yaşında) Memleketi İzmir (Karşıyaka) Lisans Eğitimi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Tescilli Başarısı 2005 Best Model of Turkey (En İyi Fizik) En Popüler Rolleri Akasya Durağı (Tuğçe), Dinle Sevgili (Hande) Eşi ve Çocukları Alp Kırşan (Efe ve Ata adında 2 oğlu var)

Zeynep Dörtkardeşler hangi dizilerde oynadı ve mesleği ne?

Spor sahalarından podyumlara geçiş yapan Dörtkardeşler, 2005 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında "En İyi Fizik" seçildikten sonra modellik ajanslarının gözdesi haline geldi. Podyumdaki başarısını setlere taşıyan güzel oyuncu, 2007 yılında Doktorlar dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle televizyon serüvenine ilk adımını attı.

Kariyeri hızla yükseldi. Hemen ardından Kader, Maskeli Balo ve özellikle Akasya Durağı dizisindeki Tuğçe karakteriyle milyonların sevgilisi oldu. Gençlik dizisi Dinle Sevgili projesinde hayat verdiği Hande rolüyle usta oyunculara taş çıkaran Dörtkardeşler, son olarak Umutsuz Ev Kadınları ekibinde boy gösterdi.

Alp Kırşan ile evliliği ve ekranlara vedası nasıl oldu?

İki ünlü ismin yolları reyting rekortmeni komedi dizisi Akasya Durağı setinde kesişti. Kamera arkasındaki arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ikili, 27 Ekim 2014 tarihindeki nişanın ardından 13 Aralık 2014 gecesi Acun Ilıcalı'nın şahitliğinde nikah masasına oturdu.

Setler tamamen kapandı. Evliliğin ardından oyunculuk kariyerine süresiz ara veren tescilli güzel, eşiyle birlikte İstanbul'un karmaşasını terk ederek Bodrum'a yerleşti. 2015 yılında Efe ve 2018 yılında Ata adını verdikleri iki erkek evlat büyüten ünlü çift, doğayla baş başa sakin bir yaşam sürüyor.