Yükseköğretim Kurumları Sınavı genel yerleştirme maratonunun geride kalmasıyla beraber, herhangi bir programa kaydolamayan veya yerleşme hakkı kazanamayan binlerce adayın ek kontenjan bekleyişi başladı.

2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan ilk tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecine dair resmi takvimi henüz ilan etmedi.

Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılki resmi başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte kesinleşecek.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI VE EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Üniversite kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte açık kalan yerler ile kayıt yaptırmayan adaylardan devreden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans kontenjanları henüz erişime açılmadı.

ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 YKS Ek Tercih Kılavuzu ile birlikte hem güncel kontenjan dağılımları hem de programların taban puan durumları netlik kazanacak.

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların ek yerleştirmede tercih yapabilmesi için genel yerleştirme aşamasında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olması gerekmektedir. Tercih listesi oluşturulurken uygulanacak temel kurallar ise şu şekildedir:

Taban puanı oluşan programlar: Tercih edilecek bölümün ilk yerleştirmedeki en küçük puanına eşit veya bu puandan daha yüksek puana sahip olunmalıdır. Lesti Kejora kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde başrol oynadı? İçeriği Görüntüle

Taban puanı oluşmayan programlar: İlgili alanda puanı hesaplanan tüm adaylar bu bölümleri tercih listesine yazabilir.

Ek tercih işlemleri, kılavuzun erişime açılmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek.