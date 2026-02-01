Mutfakta en sık yapılan işlemlerden biri olan makarna haşlama yöntemi, sosyal medyada paylaşılan bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Karen isimli bir kadın, aldığı profesyonel aşçılık eğitimi kapsamında öğrendiği teknikleri aktararak, makarna suyuna yağ eklemenin yanlış bir alışkanlık olduğunu savundu.

Yağın suyun yüzeyinde kaldığına dikkat çekildi

Karen’a göre makarna suyuna eklenen yağ, makarnanın yapışmasını önlemiyor. Yağın, yoğunluk farkı nedeniyle yalnızca suyun yüzeyinde kaldığı ve makarnayla temas etmediği ifade edildi. Bu nedenle lezzet için asıl önemli unsurun bol tuz olduğu vurgulandı.

Genç aşçı, makarna suyunda açığa çıkan nişastanın sosun kıvamını koyulaştıran ve ipeksi bir yapı kazandıran temel unsur olduğunu belirtti. Bu nedenle süzme sonrası makarna suyunun dökülmemesi gerektiği aktarıldı.

Son pişirme işleminin sosun içinde yapılması önerildi

Karen, makarnanın tamamen pişirilmeden, hafif diri haldeyken süzülmesini ve son pişirme aşamasının doğrudan sosun içinde tamamlanmasını önerdi. Bu yöntemle sosun lezzetinin makarnanın içine daha iyi işleyeceği ifade edildi.

Ayrıca profesyonel mutfaklarda uygulanan 10’a 1 su oranının ev ortamında zor olabileceği, ancak en az 4’e 1 oranının korunmasının önemli olduğu kaydedildi. Mutfakta sadeliğin en iyi sonucu verdiği savunuldu.

Ünlü şefler farklı görüşte

Bu teknik yaklaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, herkes tarafından kabul görmedi. Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay başta olmak üzere bazı şefler, makarna suyuna zeytinyağı eklenmesinin gerekli olduğunu savunmayı sürdürüyor.

Ramsay’nin paylaştığı videolarda, kaynama aşamasında eklenen yağın ve süzme sonrası yapılan ilavelerin makarnanın dokusunu ve karakteristik lezzetini koruduğu ileri sürülüyor. Bu görüş, lezzet tutkunlarının önemli bir kesimi tarafından destekleniyor.

Tartışma sürüyor

Makarna suyuna yağ eklenip eklenmemesi konusundaki bu farklı yaklaşımlar, mutfak alışkanlıklarının yeniden sorgulanmasına neden oldu. Tartışmanın kısa sürede sona ereceği beklenmiyor, konu sosyal medyada hızla yayılmaya devam edyor.