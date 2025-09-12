Son Mühür- 29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile dünyaevine giren Kökenli, hamilelik haberini paylaştığında hayranlarını sevindirmişti.

Mayıs ayında gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, “Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” sözleriyle acı haberi duyurmuştu.

“Milyonda bir ihtimal”

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Kökenli, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı. Doktorların yaşanan komplikasyonu “milyonda bir ihtimal” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Bunun bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurgulayan Kökenli, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hala kötü oluyorum konuşurken…” ifadelerini kullandı.

“Konuşulması gereken bir süreç”

Ünlü oyuncu, yaşadığı acının yalnızca kendisine ait olmadığını, pek çok annenin benzer kayıplar yaşadığını belirterek bu sürecin daha fazla konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Kökenli, “Takdiri ilahi diyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını öğrendim.” dedi.

Sosyal medyada sessizliğe büründü

Bebeğini kaybetmesinin ardından uzun süre sosyal medyada sessiz kalan Kökenli, yaptığı duygusal paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Her şey yolunda görünürken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğimizi kaybettik. Elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.”

Sessiz yas

Bu süreçte pek çok ünlü isimden destek alan oyuncu, acısını içe dönerek yaşamayı tercih ettiğini ifade etti. Kökenli, “Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim.

Maalesef bazı duyguları anlatmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim.” dedi.

“Bir günde büyüdüm”

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Kökenli, yaşadığı kaybı “Bir günde büyüdüm” sözleriyle özetledi. Gebeliğinin sağlıklı ilerlediğini ancak ani bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini belirten oyuncu, yaşadığı travmayı hala atlatamadığını dile getirdi.