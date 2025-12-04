Son Mühür- Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile eski menajeri Öznur Kula arasındaki anlaşmazlık, Ceyhan'ın Emanet dizisinde rol aldığı dönemde ortaya çıktı.

İddiaya göre Ceyhan, Kula ile olan menajerlik sözleşmesi devam ederken başka bir menajerlik şirketiyle çalışmaya başladı.

Bu hamleyi “usulsüz” bulan Öznur Kula, zarara uğradığını öne sürerek oyuncuya dava açtı ve 300 bin TL manevi tazminat talep etti.

Mahkeme salonunda yüzleştiler

Sabah'ın haberine göre; görülen son duruşmada Halil İbrahim Ceyhan, Öznur Kula ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Öznur Kula, ünlü oyuncunun kendisini mağdur ettiğini ve iş kaybına neden olduğunu savundu. Ceyhan ise iddiaları reddederek eski menajeriyle “konuşarak ve anlaşarak yolları ayırdıklarını” belirtti.

Mahkemeden tazminat talebine ret

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, delilleri değerlendirdikten sonra Öznur Kula’nın 300 bin TL’lik manevi tazminat talebini reddetti. Böylece ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan lehine karar çıktı.

Oyuncu kariyerine yeni projelerle devam ediyor

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan, ardından Kirli Sepeti ve Leyla gibi yapımlarda yer alan Halil İbrahim Ceyhan’ın, davanın sonuçlanmasıyla birlikte kariyerinde yeni projelere odaklanacağı belirtiliyor.