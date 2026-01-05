Çevrim içi paylaşılan bir ses kaydıyla destekçilerine seslenen Maduro Guerra, operasyonun arka planında bir ihanet zinciri olduğuna işaret etti. Babasının etrafında şekillenen ve "Chavismo" olarak bilinen hareketin içinde bazı ayrılıkların yaşandığını ima eden Guerra, sürecin sorumlularının er ya da geç ortaya çıkacağını vurguladı. ABD'nin hamlesine karşı parti tabanını konsolide etmeye çalışan Guerra, "Bizi zayıf görmek istiyorlar ama başaramayacaklar" mesajını verdi.

"Tarih Hainleri Ortaya Çıkaracak"

Maduro Guerra'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, parti içindeki sadakat tartışmalarına yaptığı vurgu oldu. Babasının yakalanmasını bir "dış saldırı" olarak nitelendirse de içeriden destek alındığını ima eden Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Venezuela iktidar bloğunda derin çatlakların oluştuğu ve Maduro'nun yakın çevresinden bazılarının operasyona göz yummuş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Nicolas Maduro Guerra Kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu olan Nicolas Maduro Guerra, ülkenin siyasi sahnesinde etkili bir figür olarak tanınıyor. İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) üst düzey yöneticilerinden biri olan Guerra, aynı zamanda La Guaira eyaletini temsilen milletvekilliği görevini yürütüyor. Babasının iktidarı boyunca partinin gençlik kollarında ve çeşitli devlet kademelerinde görev alan Guerra, kriz anlarında tabanı yönlendiren isimlerin başında geliyor.

Destekçilere "Sokağa İnin" Çağrısı

Yaşananların ardından parti üyelerine ve destekçilerine "seferberlik" çağrısında bulunan Guerra, 4 ve 5 Ocak tarihlerini işaret ederek sokaklarda olunmasını istedi. Siyasi ve askeri koordinasyonun sıkılaştırılması gerektiğini belirten Guerra, moral bozukluğuna izin verilmemesi gerektiğini savundu. Öfke ve acıya rağmen direnişin süreceğini belirten Guerra, "İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor ama başaramayacaklar" diyerek meydan okudu.