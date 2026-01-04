Son Mühür- Sadece Venezuela değil dünya siyaseti için de dengeler yeniden kuruluyor. ABD Başkanı Trump'ın petrol tankerlerine yönelik ablukayla dozunu arttırdığı baskı, Venezuela için yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini veriyordu.

Başkent Caracas'tan gelen bombalama görüntülerini dünya anlamaya çalışırken Nicolos Maduro ve eşinin yakalandığı öğrenildi.

Trump, Nicolas Maduro ve eşinin ABD topraklarında, Amerikan adaleti önünde hesap vereceğini belirterek, ikilinin şu anda ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinde tutulduğunu ve Florida’ya götürüleceklerini açıkladı.

Chavez'in avukatı oydu...



Trump'ın, ''Maduro'nun eşi'' tanımlasına sığdırdığı Cilia Flore ise bu dar kalıba sığmayacak kadar renkli bir siyasi figür.



Efsanevi lider Chavez'in 1992'deki başarısız darbe girişimi sonrası avukatlığını üstlenen ve onun 1994'de serbest kalmasında aktif rol oynayan Cilia Flore, Maduro'yla 2013'te hayatını birleştirmişti.

Maduro'nun eşi olarak First Lady sıfatını değil, ''İlk savaşçı'' anlamına gelen ''Primera Combiante'' sıfatını tercih ediyordu.

2006-2011 arası ülke tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olarak Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.

2012-2013 arası Başsavcı ve 2015'ten beri Ulusal Meclis milletvekiliydi.

Bolivarcı Devrim'in en sadık isimlerinden biri olarak PSUV (Birleşik Sosyalist Parti) içinde etkili bir isim olarak biliniyordu.



İki yeğeni 2015'te Haiti'de 800 kg kokain kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de tutuklandı ve 18 yıl hapis cezası aldı.

Flores, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve rejimin kaynaklarını yağmalama iddialarıyla 2018'den beri ABD yaptırımlarına tabiydi.

Maduro çifti en son New York'da görüntülendi...



ABD'nin elinde bulunan Flores, Maduro'nun aynı zamanda en yakın ve en etkin danışmanı olarak biliniyordu.