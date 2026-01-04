Son Mühür- Çin'in, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip ülkeleri arasında yer alan Venezuela'ya yönelik ABD operasyonu sonrası ne tepki vereceği merakla bekleniyordu. Venezuela'ya 60 milyar dolardan fazla yatırım yapan, 600'den fazla karşılıklı işbirliği anlaşması bulunan ve Venezuela'nın petrolünün yüzde 80'ini ithal eden Çin adına ilk açıklama Kolombiya Büyükelçisi Zhu Jingyang'dan geldi.

Maduro ve eşinin yakalanıp ABD'ye götürülmesinin ardından açıklama yapan Jingyang,

''Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin egemen bir ülkeye karşı açıkça güç kullanmasından ve bir ülkenin başkanına yönelik saldırısından derin bir şok içindedir ve bunu şiddetle kınamaktadır.'' vurgusunda bulundu.

Uluslararası hukuka karşı...



''Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür hegemonik davranışları, uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmekte, Venezuela'nın egemenliğini çiğnemekte ve Latin Amerika ile Karayipler'de barış ve güvenliği tehdit etmektedir.'' denilen açıklamada,

''Çin buna kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ni, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaçlarına ve ilkelerine saygı göstermeye ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi bırakmaya çağırıyoruz.'' mesajı verildi.

Jingyang'ın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da sessizliğini bozarak ABD'nin Venezuela müdahalesi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.



Açıklamada,

"Çin, ABD'nin egemen bir devlete karşı bariz güç kullanmasından ve devlet başkanına yönelik eyleminden derin şok duymakta ve bunu şiddetle kınamaktadır.

ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri, uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki barış ve güvenliği tehdit etmektedir.

Çin buna kesinlikle karşıdır.

ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya, diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi bırakmaya çağırıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.