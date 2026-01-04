Son Mühür - Tüm dünya ABD’nin askeri müdahalesi ile yakalanıp Amerika’ya getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu konuşurken, bir haber portalı Maduro’nun New York sokaklarında bir aracın arkasında sergilendiği videoyu paylaştı.

ABD'nin aksiyon filmlerindeki sahneleri aratmayan bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırıp, askeri gemi ile New York’a getirmişti. Amerika tarafından servis edilen fotoğraflarda Maduro'nun üzerinde görülen eşofman takımının satışları ise kısa sürede rekor seviyeye ulaştığı ifade edilmişti. Dünyanın konuştuğu insan Maduro bu kez başka bir görüntüyle gündeme geldi. Maduro, New York sokaklarında bir aracın arkasında sergilendiği ifade edildi. Bir haber portalı tarafından paylaşılan görüntülerde askeri araçlar ve ambulansların bulunduğu konvoyda Amerika özel kuvvetleri tarafından yakalanan Maduro’nun da olduğu görüldü.

Dünya genelinde ABD’ye karşı protestolar başladı…

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi, Tunus'taki Venezuela ve ABD büyükelçilikleri önünde düzenlenen gösterilerle protesto edilirken, Hollanda’dan da benzer tepkiler yükseldi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ABD’nin Venezuela’ya yaptığı askeri müdahale protesto edildi. Farklı kurumlar tarafından ABD'nin Amsterdam Başkonsolosluğu önünde organize edilen protesto gösterisine yüzlerce kişinin katıldığı ifade edildi. .