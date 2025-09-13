Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye’nin en büyük uluslararası maden, madencilik teknolojileri ve ekipmanları fuarı MINEX 2025, 3-6 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, dört gün boyunca sektördeki en yeni teknolojilerin sergilendiği, iş birliklerinin kurulduğu ve küresel buluşmaların yapıldığı bir ticaret platformuna dönüştü.

Yabancı ziyaretçi yoğunluğu

Bu yıl 11’incisi düzenlenen MINEX’in en dikkat çekici yönü, uluslararası ziyaretçi ilgisi oldu. Almanya, İspanya, İtalya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Çin ve Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden bin 524 sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti. Katılımcılar, yeni iş bağlantıları kurma ve ihracat fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu.

9 bini aşkın ziyaretçi

Türkiye’nin dört bir yanından profesyonelleri de buluşturan fuara, İzmir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Sivas, Eskişehir ve Zonguldak’tan yoğun katılım gerçekleşti. Yurt içinden 7 bin 582, toplamda 9 bin 106 sektör profesyoneli MINEX 2025’i ziyaret etti.

İmmat kongresi ile eş zamanlı

Fuarla birlikte düzenlenen 10. IMMAT – Uluslararası Madencilik, Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, akademi, sektör ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi. Kongrede sürdürülebilir madencilik, dijitalleşme, iş güvenliği ve yeni teknolojiler öne çıkan başlıklar oldu. Uluslararası sunumların yer aldığı program, fuardaki ticari iş birliklerini bilimsel tartışmalarla tamamladı.

Katılımcılardan fuara övgü

Labris Madencilik’ten Kayıhan Oğuz, İzmir’de düzenlenen fuarın bölgedeki madenler ve tedarikçiler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu fuar sayesinde insanlar hem ürünlerini tanıtıyor hem de gelecekteki projeleri için iş birlikleri oluşturuyor. Çok güzel bir fuar oldu” dedi.

Güney Afrika’dan gelen Bond Equipment temsilcileri Fanie Kersop ve Hendrik Geldenhuys ise İzmir’i “dostça, farklı ve fantastik” olarak tanımladı. İzmirli Constmach firmasından Emre Çınar ise ilk kez katıldıkları fuarda rafine ve seçkin bir müşteri profiliyle karşılaştıklarını vurguladı.

İzmirli üretici FABO Global’den Ömür Güleç, Balkanlara yapılan satışlarla fuarın ticari verimliliğine dikkat çekti. Alagrup yöneticisi Özgür Alaca, “Yeni müşteriler kazandık, kaliteli bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaştık” dedi. Ankara merkezli Elkamak Makine’den Ahmet Nizam, fuardaki ekipmanlarının büyük bölümünü sattıklarını belirtirken, Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu (CCTEG) temsilcisi Song De Jun ise İzmir’in stratejik önemine işaret ederek, “Bundan sonra İzmir’i sık sık ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir, küresel buluşma noktası

MINEX 2025, hem yurt içinden hem de uluslararası pazarlardan katılımcıları bir araya getirerek İzmir’i madencilik sektöründe küresel bir merkez haline getirdi. Fuara paralel kongre, akademik boyutuyla sektöre yön verirken, fuar alanındaki ticari buluşmalar da madencilik dünyasına yeni ufuklar açtı.