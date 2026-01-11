Son Mühür- Son dönemde İsrail'in bölgedeki politikalarının en sıkı destekçisi konumuna gelen Lübnan, Hizbullah'ın ülkenin güneyindeki silah gücünün etkisiz jale getirildiğini duyurdu.

Lübnan ordusu yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde silahlanma konusunda devlet tekelini "etkin ve somut bir şekilde" kurma hedefine ulaşıldığını, ancak bölgedeki patlamamış mühimmat ve tünellerin temizlenmesi için daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Ordu, ülkenin diğer bölgelerine geçmeden önce, İsrail ile sınır komşusu olan Güney Lübnan'daki devlet dışı silahların temizlenmesi için yıl sonuna kadar süre belirlemişti.

Güney'de kontrol Lübnan ordusunda...



Açıklamada, İsrail birliklerinin hâlâ işgal altında olduğu bölgeler hariç, güney üzerindeki operasyonel kontrolün genişletildiği belirtildi.



Lübnan ordusundan yapılan açıklamada bölgenin bir zamanlar en etkili silahlı gücü olan Hizbullah'tan hiç bahsedilmediği görüldü.

İsrail ile Hizbullah arasında bir yıl süren çatışmaların ardından ABD'nin öncülüğünde Lübnan ve İsrail arasında 2024'te bölgede sadece Lübnan devlet güvenlik güçlerinin silah taşımasına izin veren bir ateşkes imzalanmıştı.