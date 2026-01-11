Son Mühür- İsrail'le on iki gün gün süren savaşın yorgunluğunu taşıyan İran günlerdir ülkenin dört bir yanına yayılan protesto gösterileriyle baş etmekte güçlük çekiyor.

İngiliz The Times gazetesinin dini lider Hamaney'in Moskova'ya kaçış planı yaptığını öne süren ve İran tarafından haberin arkasında Mossad var denilerek yalanlanan iddia, ekonomik krize tepki olarak başlayan gösterilerin siyasi bir kimlik kazanma ihtimalini gündeme taşıdı.

İran Devrim Muhafızları güvenliğin sağlanmasının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgularken, ordu da kamu mallarını koruma sözü verdi.

Bu arada, dinî yönetim, yıllardır görülen en yaygın protestoları bastırmak için çabalarını artırdı.



Devlet medyası, Tahran'ın batısındaki Karaj'da bir belediye binasının ateşe verildiğini ve "isyancıların" sorumlu olduğunu bildirdi. Devlet televizyonu, Şiraz, Kum ve Hamedan şehirlerindeki protestolarda öldürüldüğü belirtilen güvenlik güçleri mensuplarının cenaze törenlerinin görüntülerini yayınladı.

Devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamada, daha önceki huzursuzluk dalgalarını bastırmış seçkin bir güç olan Devrim Muhafızları'nın devrede olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1979 İslam devriminin kazanımlarını korumanın ve güvenliği sağlamanın "kırmızı çizgi" olduğu ve durumun devam etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.



Rıza Pehlevi'den İran'a mesaj...



ABD'de yaşayan Reza Pehlevi, X sosyal medya platformundaki son çağrısında şunları söyledi: "Amacımız artık sadece sokaklara çıkmak değil; amacımız şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları kontrol altında tutmaya hazırlanmaktır."

Pehlevi ayrıca "ekonominin kilit sektörlerindeki, özellikle ulaşım, petrol, doğalgaz ve enerji sektörlerindeki işçileri ve çalışanları" ülke çapında greve başlamaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump'ın olası bir rejim değişikliğinde Reza Pehlevi'yi düşünmediği ortaya çıkmıştı. Trump, Pehlevi'yle görüşmeye sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yaz on iki gün savaşında İran'ı bombalayan ve geçen hafta Tahran'ı ABD'nin protestoculara yardım edebileceği konusunda uyaran Trump, bir uyarı daha yaparak, "Sakın ateş etmeye başlamayın çünkü biz de ateş etmeye başlarız" mesajıyla gözdağı vermişti.