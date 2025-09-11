Meksika’nın başkenti Mexico City’de İztapalapa bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan bir tanker devrildi. Tankerin devrilmesi sonucu büyük bir patlama yaşandı ve olay yerine yükselen alevler çevredeki araçlara sıçradı.

Can kaybı ve yaralanmalar

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında ağır yanıklar oluşanlar bulunuyor.

Yetkililerden açıklama

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, acil durum ekiplerinin çalışmalarına teşekkür etti.

Trafik ve soruşturma

Kazanın ardından otoyol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde yeniden açılan yolun güvenliği sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.