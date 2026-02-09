Irak’ın Selahaddin vilayetinde bulunan Beyci Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Olayda bir rafineri çalışanı hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Kompresör patladı, rafineride yangın çıktı

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, patlama yerel saatle 19.45’te rafinerinin Selahaddin-2 ünitesinde bulunan bir kompresörde meydana geldi. Patlamanın ardından ünitede yangın çıktığı bildirildi.

Ağır bilanço: 1 çalışan yaşamını yitirdi

Açıklamada, olayda bir rafineri çalışanının yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındığı, 20.15 itibarıyla ise tamamen söndürüldüğü ifade edildi. Alevlerin rafinerinin diğer ünitelerine sıçramasının engellendiği vurgulandı.

Bakım çalışmaları sırasında meydana geldi

Yetkililer, patlamanın rutin bakım çalışmaları sırasında yaşandığını belirterek olayın çıkış nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığını duyurdu. Rafineride güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Iraklı yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılması için idari ve teknik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rafinerinin üretim faaliyetlerine ilişkin kararın, incelemelerin ardından verileceği belirtildi.