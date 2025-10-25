CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre’nin Luzern kentinde düzenlenen Sosyal Demokrat Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Avrupa’nın güvenliğinden bahsederken aslında hepimizin güvenliğinden bahsediyoruz. Otoriterliğe karşı dayanışmayı büyütmek zorundayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Özel, İsviçre’de sosyal demokratlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre’nin Luzern-Sursee kentinde gerçekleştirilen İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresine katıldı. Almanca yaptığı konuşmada salondan büyük alkış alan Özel, “Yoldaşlarıma hitap etmekten onur duyuyorum. Lozan Anlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalandığı bir ülkede konuşmak ayrıca anlamlı” ifadelerini kullandı.

Özel, kendisini ana konuşmacı olarak davet eden Cedric Wermuth ve Mattea Meyer’e teşekkür ederek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, hukuksuz biçimde tutulan belediye başkanlarımızın selamlarını iletiyorum” dedi.

“Otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışma şart”

CHP lideri Özel, konuşmasında dünyada yükselen otoriter eğilimlere karşı uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı:

“Bu kongre, dünyada otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek adına çok değerli. Hepimiz aynı mücadeleyi farklı coğrafyalarda veriyoruz.”

Özel, CHP’nin modern Türkiye’nin kurucu ve en köklü siyasi hareketi olduğunu hatırlatarak, Avrupa’daki sosyal demokratlarla ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özel konuşmasında, Avrupa’da Türkiye’ye yönelik artan ilgiyi iki temel başlıkta değerlendirdi: demokrasi ve güvenlik.

“Avrupa’dan Türkiye’ye bakanlar iki manzara görüyor. Bir yanda demokrasi krizinin ortasında bir ülke, diğer yanda güçlü bir savunma sanayisine sahip Türkiye. Bu, Avrupalı dostlarımızın zihninde bir soru yaratıyor: Demokrasi mi, güvenlik mi?”

CHP lideri, bu ikilemi reddettiklerini belirterek, “İlk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen bir iktidar, yani CHP iktidarı göreve gelecektir” dedi.

“İlk seçimlerde iktidardayız”

Özgür Özel, partisinin yükselen ivmesine dikkat çekti:

“Tüm kamuoyu araştırmalarında CHP birinci parti çıkıyor. Ülkemizin dört bir yanında yaptığımız mitinglerde halkın demokrasiye olan inancını görüyoruz.”

CHP’nin kapsayıcı bir demokrasi anlayışıyla hareket ettiğini belirten Özel, “Otoriterliğe başka bir otoriterlikle değil, sosyal demokrasiyle yanıt veriyoruz. Türkiye’de sosyal demokrasi güçleniyor” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ile ilkeli bir ilişki istiyoruz”

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda net mesajlar veren Özel, Türkiye’nin Avrupa’nın doğal bir parçası olduğunu vurguladı:

“Biz Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğini savunuyoruz. Avrupa güvenlik mimarisi içinde Türkiye’yi sadece bir güvenlik sağlayıcı olarak görmeyi kabul etmiyoruz. Güvenlik ve demokrasi pazarlık konusu olamaz.”

Özel ayrıca, “Avrupa ile ilişkilerde ilkesizlik değil, karşılıklı saygı ve hukuk temelinde ilerlenmesi gerekir” dedi.

“Korku yerine umut, savaş yerine barış”

CHP lideri konuşmasının sonunda Avrupa sosyal demokratlarına ortak mücadele çağrısı yaptı:

“Nerede otoriterlik yükseliyorsa orada demokrasiyi savunanların birlikte durması gerekir. Korkuyu körükleyenlerin karşısında umudu, savaş isteyenlerin karşısında barışı, yoksulluğun karşısında sosyal adaleti savunacağız.”

Özel sözlerini, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” cümlesiyle tamamladı.

İsviçreli bakanla görüştü

Kongrenin ardından Özgür Özel, İsviçre Federal Konseyi üyesi ve İçişleri Bakanı Elisabeth Baume-Schneider ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Avrupa ilişkileri ve sosyal demokrat hareketlerin geleceği ele alındı.

Kapanışta, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanları Mattea Meyer ve Cedric Wermuth, Özel ile hatıra fotoğrafı çektirerek teşekkürlerini iletti.